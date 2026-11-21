21 nov. 2026 - 12:20 hrs.

Ema (Constanza Mackenna) estaba enamorada de Manuel (Mario Horton), al punto de que proyectó formar una familia con él en Reunión de Superados. Sin embargo, la mesera decidió dar un paso al costado y marcharse definitivamente.

A través de una carta se despidió de Manuel, contándole de que se alejaba de su vida porque sabía que una amistad entre ellos no sería posible cuando ella todavía albergaba sentimientos por él. ¿Cuáles fueron las razones del quiebre?

1. Un buen samaritano

Manuel es un hombre comprometido con sus amigos y familia, al punto de que cada vez que lo llaman, él acude y deja todo lo que esté haciendo atrás. Ema varias veces quedó en segundo plano y se dio cuenta que su pareja nunca cambiaría este aspecto que define su carácter.

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2. Planes diferentes

En un principio, Ema no quería tener hijos, pero al ver la dinámica familiar de Manuel con los suyos, ella también comenzó a soñar con convertirse en madre. De hecho, quería que él se convirtiera en el padre de sus bebés y formaran su propia familia, pero él no tenía los mismos planes.

3. Javiera

La constante presencia de Javiera (Daniela Ramírez) se convirtió en un obstáculo para la incipiente relación de Ema y Manuel porque aunque no estuvieran juntos, siempre gravitaban cerca el uno del otro. Era evidente que seguían enamorados.

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