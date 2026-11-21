21 nov. 2026 - 09:30 hrs.

Esta semana, Max Salgado debutó en Prohibida Obsesión, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

El actor, de 33 años, llegó a la producción para interpretar a Rafael, un fotógrafo que inicia una relación amorosa con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Sin embargo, este no es el primer personaje que Salgado interpreta en el Área Dramática de Mega. A continuación, repasamos los papeles que ha desarrollado en distintas producciones del canal.

Prohibida Obsesión / Mega

Los personajes de Max Salgado en Mega

Max Salgado debutó en Mega como Miguel Sánchez en la recordada teleserie Edificio Corona (2021). En dicha producción, también fue pareja de Fernanda Finsterbusch, quien interpretaba a Cote Miranda.

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Ese mismo año, el actor también dio vida a Oliver Parra en Amar Profundo.

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Posteriormente, en 2023, Salgado interpretó a José Luis "Joselo" Morales García en Como la Vida Misma.

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Finalmente, en 2024, se sumó al elenco de la exitosa teleserie Los Casablanca, donde encarnó a Jonás Casablanca Paretti.

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