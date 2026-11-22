22 nov. 2026 - 09:30 hrs.

El salto temporal de dos meses en Prohibida Obsesión trajo consigo importantes giros en la historia y cambió por completo el escenario para varios de sus protagonistas.

Mientras algunos personajes lograron cerrar capítulos de sus vidas, otros enfrentaron quiebres, nuevos romances y sorprendentes reconciliaciones. A continuación, te detallamos los cambios.

El quiebre entre Dante y Paloma

Paloma (Mónica Godoy) llegó al límite de su paciencia frente a las constantes mentiras de Dante (Andrés Velasco) y decidió poner fin a su relación.

Aunque ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo, la mujer dejó claras sus condiciones: le exigió a su esposo dormir en otra habitación y mantenerse alejado mientras ella se cambiaba de ropa.

Prohibida Obsesión / Mega

El divorcio de Vivi y Gaspar

Otro cambio importante fue el de Vivi (Celine Reymond), quien finalmente recibió el documento que acredita su divorcio de Gaspar (Nicolás Poblete), poniendo fin a varios años de disputa.

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La noticia desató su felicidad y no tardó en compartirla con Pablo (César Sepúlveda), quien celebró este importante paso junto a ella con un afectuoso abrazo.

La relación de Antonia y Coca

Pero no todos los cambios estuvieron marcados por los quiebres. La relación entre Antonia (Sigrid Alegría) y Coca (Lorena Capetillo) también experimentó una inesperada transformación.

Con el matrimonio de Coca y Hernán (Osvaldo Silva) cada vez más cerca, Antonia comenzó a dejar atrás sus diferencias con ella e incluso reconoció sus cualidades profesionales, dando paso a un acercamiento que parecía difícil de imaginar tiempo atrás.

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La nueva pareja de Bárbara

Otro de los giros que sorprendió tras el salto temporal fue el de Bárbara (Fernanda Finsterbusch). Después de dos meses, la joven retomó las actividades de su café y comenzó una nueva relación con Rafael (Max Salgado).

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Sin embargo, su nueva vida sentimental no pasó inadvertida para Luciano (Diego Muñoz), quien la descubrió besándose con el fotógrafo. La escena lo dejó completamente en shock y evidenció que, pese al tiempo transcurrido, su historia con Bárbara todavía podría tener asuntos pendientes.

Junto con este nuevo romance, Bárbara también logró recuperar una importante amistad: se reencontró con Marisol (Florencia Crino), con quien decidió dejar atrás sus diferencias. Incluso, le ofreció volver a trabajar en el café, sellando así una nueva oportunidad para ambas.

No te pierdas los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.

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