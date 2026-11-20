20 nov. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 95 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tuvieron la oportunidad de ver los castings con los que ingresaron al reality.

Fue así como, tras ver algunos castings previos, se llegó al de Flavia Laos, donde la cantante peruana destrozaba su relación con Austin Palao.

"A veces le molestaba que se usara cosas cortitas como minifalas, shortcitos... Yo soy muy amiga del hermano de una amiga, ¿no? Y le tengo confianza, lo he visto crecer; un día vino y me abrazó y para él eso fue lo peor, él pensó que le había sacado la vuelta y me terminó mil veces", afirmará Flavia.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Flavia Laos terminará llorando

"Ese contexto que dice el hermanito de una amiga es un contexto real... Ella viene de un concierto un poco", dirá Austin, a lo que Flavia contestará "obviamente, tuve un pasado, pero yo he salido de eso, y obviamente he mejorado".

Ante esto, el modelo peruano responderá "¿Tú crees que a mí no me afecta? Tengo que hablar", a lo que ella se defenderá y asegurará que "eres una mala persona, Austin, me estoy dando cuenta, tú eres preso de tus palabras".