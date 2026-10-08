Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 71: Las noticias del exterior generaron conflictos en los participantes Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 71: Las noticias del exterior generaron conflictos en los participantes

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez lideraron una entretenida actividad donde los participantes se enteraron de las noticias que se estaban haciendo sobre ellos, en los portales de espectáculos.

En primera instancia, Luis Mateucci supo de las declaraciones de Daniela Aránguiz sobre una posible demanda y él contraatacó de vuelta.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

También, Estefi Marquis habló del "pinche" noruego que tenía antes de ingresar al reality, a raíz de las especulaciones de varios periodistas. 

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Nico Solabarrieta

Sobre lo anterior, opinólogos también aseguraron que este misterioso hombre tenía mucho dinero, dilema que desató una fuerte pelea.

Ir a la siguiente nota

Nicole Moreno aseguró que si esta persona fuera millonaria, le habría dicho a Estefi Marquis que no entrara y que él le daría el dinero, pero a Faloon Larraguibel le molestó muchísimo esta aseveración y tuvieron un tenso encontrón.

Finalmente, Nico Solabarrieta supo que Camila Vidoni, la chica con la que salía antes de entrar a Volverías con tu ex? 2, había realizado varias declaraciones y se molestó.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos