Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 71: Las noticias del exterior generaron conflictos en los participantes
En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez lideraron una entretenida actividad donde los participantes se enteraron de las noticias que se estaban haciendo sobre ellos, en los portales de espectáculos.
En primera instancia, Luis Mateucci supo de las declaraciones de Daniela Aránguiz sobre una posible demanda y él contraatacó de vuelta.
También, Estefi Marquis habló del "pinche" noruego que tenía antes de ingresar al reality, a raíz de las especulaciones de varios periodistas.
El enojo de Nico Solabarrieta
Sobre lo anterior, opinólogos también aseguraron que este misterioso hombre tenía mucho dinero, dilema que desató una fuerte pelea.
Nicole Moreno aseguró que si esta persona fuera millonaria, le habría dicho a Estefi Marquis que no entrara y que él le daría el dinero, pero a Faloon Larraguibel le molestó muchísimo esta aseveración y tuvieron un tenso encontrón.
Finalmente, Nico Solabarrieta supo que Camila Vidoni, la chica con la que salía antes de entrar a Volverías con tu ex? 2, había realizado varias declaraciones y se molestó.
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