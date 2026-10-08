Estefi Marquis reveló romance con galán noruego justo antes de ingresar a Volverías con tu ex? 2
En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis contó sobre el romance que tuvo justo antes de ingresar al reality.
La situación se dio luego de que Tonka Tomicic y Joaquín Méndez le comentaran a la modelo que este "chisme" había salido de un influencer chileno.
"Ella estaba saliendo con un noruego, antes de entrar a reality. Se conocieron en febrero y desde ahí empezaron a salir y pusieron en pausa porque Estefi entraba al reality con Kaoto, pero él la está esperando afuera. Tiene 33 años, es un gran empresario, no sé si estará tan dispuesto a entrar a un reality", expresó el creador de contenido.
La explicación de Estefi Marquis
Entre risas, Estefi Marquis desclasificó la información y reveló la verdad: "Si existe, existió esa relación que tuvimos, no estábamos pololeando, no tenemos una relación, entré completamente soltera a esta experiencia y dispuesta a jugar, a abrirme a la experiencia de conocer a alguien y quizás haber vuelto con Kaoto".
También, la ex Miss Chile declaró muy claro que ese "romance" terminó absolutamente y no quedaron con nada pendiente.
Finalmente, la participante reveló que sospecha quién fue la persona que hizo correr el rumor: "Trabaja en el programa de farándula en el que yo estaba antes".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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