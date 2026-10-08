Faloon Larraguibel frenó a Nicole Moreno durante discusión por dinero: "Me extraña de ti"

08 oct. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Faloon Larraguibel tuvieron una fuerte diferencia de opinión por temas económicos.

La discusión nació a raíz del galán noruego con el cual tuvo un romance Estefi Marquis, justo antes de entrar al reality, y que supuestamente tendría mucho dinero.

En ese momento, la modelo fitness entregó su parecer: "La Estefi no tiene la culpa, ella entró soltera. Si el chico hubiese sido tan importante en su vida, para ella tanto como para él, él va y le dice '¿Cuánto te pagan en el reality?, tanto, vivamos el amor, okey, chao'".

Volverías con tu ex? 2

"Ah, tiene que ser el mismo sueldo del reality el que tiene que poner el hombre en la mesa", lanzó Tonka Tomicic, entre risas.

La discusión entre Faloon Larraguibel y Nicole Moreno

Sin embargo, a Faloon Larraguibel no le hizo gracia y alzó la voz: "Nicole, te estás pasando diciendo que todos opinamos lo mismo, me extraña de ti, una mujer independiente desde los 13 años, que diga a otra mujer 'ya si tuviera tanta plata...' como si una tuviera que quedarse en la casa y no trabajar".

"No nos hagamos los santos", dijo de vuelta Nicole Moreno.

Finalmente, la animadora le volvió a pedir a su compañera que no generalizara, pues ella misma opinaba todo lo contrario.