Faloon Larraguibel frenó a Nicole Moreno durante discusión por dinero: "Me extraña de ti"
En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Faloon Larraguibel tuvieron una fuerte diferencia de opinión por temas económicos.
La discusión nació a raíz del galán noruego con el cual tuvo un romance Estefi Marquis, justo antes de entrar al reality, y que supuestamente tendría mucho dinero.
En ese momento, la modelo fitness entregó su parecer: "La Estefi no tiene la culpa, ella entró soltera. Si el chico hubiese sido tan importante en su vida, para ella tanto como para él, él va y le dice '¿Cuánto te pagan en el reality?, tanto, vivamos el amor, okey, chao'".
"Ah, tiene que ser el mismo sueldo del reality el que tiene que poner el hombre en la mesa", lanzó Tonka Tomicic, entre risas.
La discusión entre Faloon Larraguibel y Nicole Moreno
Sin embargo, a Faloon Larraguibel no le hizo gracia y alzó la voz: "Nicole, te estás pasando diciendo que todos opinamos lo mismo, me extraña de ti, una mujer independiente desde los 13 años, que diga a otra mujer 'ya si tuviera tanta plata...' como si una tuviera que quedarse en la casa y no trabajar".Ir a la siguiente nota
"No nos hagamos los santos", dijo de vuelta Nicole Moreno.
Finalmente, la animadora le volvió a pedir a su compañera que no generalizara, pues ella misma opinaba todo lo contrario.
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