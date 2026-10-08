Un intento de reconciliación entre Mariano Brozinevic y Yasmín Valdés terminará muy mal

08 oct. 2026 - 01:11 hrs.

En el avance del capítulo 72 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés intentarán solucionar sus problemas, pero estarán muy lejos de eso.

El argentino armará un ritual, muy a su estilo, pero la actriz lo frenará rápidamente: "Tenemos poco tiempo, yo no quiero hacer esto, si hay algo que tenemos que hacer es cerrar nuestra historia en buena onda, yo pido disculpas, si te lastimé nunca fue mi intención. Si pasaron tantos días y tú no te acercaste, no sé por qué tengo que empezar a escuchar toda tu historia de lo que haces si ya hubo muchas instancias".

"No estás entendiendo, quería compartir algo muy profundo, con una persona que fue importante en mi vida, que eres tú", lanzará el trasandino, un poco molesto.

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo conflicto entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

Por otro lado, se llevará a cabo el duelo que enfrentará al trío compuesto por Luis Mateucci, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba y la pareja de Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés.

Finalmente, Faloon Larraguibel y Rai Cerda se enfrascarán en una fuerte discusión por la famosa historia que subió ella a Instagram, que varios relacionaron a el ingeniero.