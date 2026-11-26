Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 97: El accidente de Estefi Marquis que dejó inesperados cambios
En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, los roces siguieron en la casona y Bárbara Córoba volvió a disparar contra Flavia Laos y Estefi Marquis.
También, Manuel González le confidenció a Nicole Moreno su arrepentimiento tras haberle dicho a Noelia Márquez que no significó nada en su vida.
Por otro lado, Joaquín Méndez y Yamila Reyna llegaron a la casa para realizar una actividad que tuvo una escena compleja.
Las disculpas de Mariano Brozincevic
Mientras estaban jugando y riéndose, Estefi Marquis sufrió una dolorosa caída tras doblarse ambos pies, por lo que tuvo que ser atendida por personal médico.
Antes del duelo de eliminación, Mariano Brozincevic decidió pedirle disculpas a Nico Solabarrieta por todos los problemas que tuvieron y cuando pidió hablar con La Guarén, ella se negó.
Finalmente, los duelistas fueron a la arena de juego y debido a la lesión que sufrió la modelo chilena, se anunció que los hombres iban a tener que sacar la cara por sus duplas.
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