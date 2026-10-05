Rai Cerda perdió la paciencia con Faloon Larraguibel y lanzó duro descargo: "Ya se te está pasando la mano..."

05 oct. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda explotó con Faloon Larraguibel y se descargó por una situación ocurrida en el momento del expulsor de la fiesta.

El ingeniero se molestó con su expareja por haber dicho que quería quedarse en el festejo para compartir con él, pero también con sus compañeros.

Cuando ya pasó la dinámica, ambos entraron a la Cabaña de las Tentaciones y él le hizo un fuerte reclamo: "Estás súper estresada y súper susceptible a cualquier cosa. Conmigo, sí. La primera fiesta que me fui para la casa, lo mismo, no dijiste nada. Ahora, segunda fiesta 'quiero estar con Rai y mis compañeros'".

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Rai Cerda

Faloon Larraguibel también se enfadó y aseguró que no quería seguir hablando de él tema, pero él continuó: "Todo el rato queriendo dominar, queriendo pisar encima, qué te crees. Sé capaz de conversar también, dame cara, déjate de hablar cuando tú quieras".

La animadora le pidió que no dijera eso y empezó a retirarse, situación que encendió aún más la conversación: "Yo quiero terminar de hablar, no me faltes el respeto, voy a terminar de hablar contigo, ya se te está pasando la mano con tus tratos, ya para también de tratarme así, he estado todo el rato agachando el moño, ya me siento mal con la hue... córtala tú también, me has agarrado pésimo y me haces sentir a mí como el bruto, no seas tan egoísta, todo el rato pisotéandome encima".

Finalmente, Rai Cerda decidió salir de la Cabaña de las Tentaciones, para cesar el conflicto que los tenía muy enojados.