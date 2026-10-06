La razón por la que Estefi Marquis puso en pausa su romance con Mariano Brozincevic: "Prefiero conocerte bien"

06 oct. 2026 - 00:01 hrs.

En el capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis tuvo una seria conversación con Mariano Brozincevic sobre el vínculo que están formando.

El reclamo de la modelo nació a raíz de la actitud que tuvo el argentino cuando se peleó con Nico Solabarrieta, en una actividad recientemente realizada, pues a ella no le gustó que se enojara tanto por algo tan pequeño.

Lógicamente, él se defendió: "Yo estoy muy seguro de quién soy y de cómo me manejo en la vida. Está en tus manos, no sé qué quieres hacer, si quieres tomarte tu tiempo".

Volverías con tu ex? 2

La explicación de Estefi Marquis

Estefi Marquis lo pensó por unos minutos y le dijo al trasandino qué era lo que prefería hacer: "Quizás ir más lento y conocernos un poco mejor antes de avanzar tanto, prefiero conocerte bien antes de profundizar en nuestras emociones. Yo soy súper intensa, me salto etapas, que no me puedo saltar esta vez si me interesa tener algo contigo, ir de a poco, viendo si tú también eres capaz de tolerarme ¿Soy capaz de bancar esos defectos en ti?".

En ese momento, Mariano Brozincevic le pidió un ejemplo y ella le recordó las veces que ha "hablado golpeado", pero él lo negó: "No soy de hablar golpeado, estamos en un reality".

Finalmente, el amigo de Luis Mateucci aseguró entender el reclamo de la modelo y ella volvió a decirle que no quería confrontaciones, dejando todo bastante incómodo.