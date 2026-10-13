"No te metas en lo mío": El feroz enfrentamiento que tendrán Luis Mateucci y La Guarén

13 oct. 2026 - 00:43 hrs.

En el avance del capítulo 74 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci se enfrentará a La Guarén por una polémica que comenzó de una manera inesperada.

En medio de una actividad, Flavia Laos dirá que no sabe cuál es su relación con Bárbara Córdoba, pues a veces es simpática, pero también le dijeron que hablaba mal de ella: "Siento que es un campo minado, pensé que estábamos bien, pero me dijeron que en la actividad dijo que yo era la más falsa de la casa".

De inmediato, la trasandina negó lo anterior y explicó sus sospechas sobre Luis Mateucci: "No, no era falsa la palabra, de hecho, está Guarén aquí. Esto es lo que él quería generar, que yo tenga una discusión contigo".

Volverías con tu ex? 2

El fuerte cara a cara de La Guarén y Luis Mateucci

Posteriormente, en la casona, La Guarén alzará la voz y asegurará que nunca dijeron que Flavia Laos era falsa, pues ella estaba presente en ese momento.

Luis Mateucci confirmará que esa no era la palabra, pero arremeterá fuertemente contra Valentina Torres: "Igual... no te tienes por qué meter en lo mío, yo le voy a contar a ella lo que yo quiero, ella utilizó otra palabra... no te metas, por favor, no te metas en lo mío".

"¡Me preguntó! No me he metido en tu relación, yo no he opinado de ustedes dos, nunca, me preguntó una palabra objetiva y se lo estoy diciendo", lanzará bastante molesta la artista.