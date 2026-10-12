Camila Nash rompió en llanto por las actitudes de Tom Brusse: "No sé si me odia"
En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash le confesó a Estefi Marquis lo harta que se siente de las actitudes de Tom Brusse.
Todo comenzó cuando la modelo saludó a su amiga por la mañana y ella se puso a llorar de inmediato: "No quiero nada, estoy cansada. (Tom) que no compite, no hace las actividades, todo el día amargado, se queja todo el día y ahí estoy yo, tratando de ser feliz... estoy cansada, con su cara de mier... con su queja constante, cuesta mantenerse, yo tengo una energía súper fuerte, se está haciendo súper pesado".
Sobre lo anterior, la ex Miss Chile le preguntó a la influencer si aún se sentía enamorada del marroquí y ella lo negó rotundamente: "No, nada amiga, estoy cargada, que se queja todo el día".
Camila Nash no quiso hablar con Tom Brusse
También, Camila Nash le confesó a Estefi Marquis que sentía que su autoestima bajaba constantemente con estas situaciones que vive con Tom Brusse: "Estos hue... que te dejan en cero".
Por otro lado, la modelo preguntó si quizás era la indiferencia del marroquí: "Me da lo mismo que sea indiferente conmigo, sé indiferente, pero desaparece, no sé si él es así, no sé si me odia, no sé si me tiene confianza y por eso es así conmigo, no sé, me vale".
Finalmente, el DJ se dio cuenta que su expareja estaba llorando y le preguntó qué pasaba, pero ella le dijo que no quería hablar con él.
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