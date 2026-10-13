Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 73: Una dura lesión y una polémica se tomaron la prueba de parejas

13 oct. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash se desahogó con Estefanía Marquis sobre los problemas que está teniendo con Tom Brusse.

En el segmento de entrevistas "Trío de Ex", Bárbara Córdoba aseguró que Flavia Laos aún no podía superar a Austin Palao.

Un divertido juego se tomó la casona y algunos participantes revelaron con quién se casaban, a quién "mataban" y a quién besaban de sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

Una polémica se tomó la competencia

En esa instancia, Faloon Larraguibel confesó que, si no sintiera nada por Rai Cerda, besaría a Tom y la situación desató una tensa discusión.

Por otro lado, las exparejas se enfrentaron a una nueva competencia, la cual tuvo de todo, desde una dolorosa lesión hasta una polémica.

Julio César Rodríguez reprendió fuertemente a Faloon Larraguibel y a Nicole Moreno por estar discutiendo, mientras él y Tonka Tomicic intentaban liderar la conversación.