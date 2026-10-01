Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 68: Nicole Moreno se entregó al amor de Manuel González
En el capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, el acercamiento de Nicole Moreno y Manuel González llegó bastante lejos.
Cuando todos se preparaban para ir a dormir, la modelo y el español regalonearon y el especial momento fue sellado con un romántico beso que inició ella.
Joaquín Méndez llegó a la casona para leer los mensajes anónimos escritos por los participantes, lo cual dio pie para que Kaoto contara que se está acercando románticamente a Bárbara Córdoba.
¿Cuál es el secreto que tendría Flavia Laos?
En esa misma dinámica, alguien expresó que Flavia Laos escondía un secreto y Austin Palao aseguró que nunca iba a revelar las verdaderas razones por las que terminó su relación con la cantante.
La peruana se enojó con las especulaciones y le pidió a su expareja ser más claro, ya que podría malinterpretarse su comentario.
Finalmente, Kaoto tuvo la oportunidad de conversar con Ludmila Ksenofontova a través de una videollamada y ambos actualizaron sus vidas.
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