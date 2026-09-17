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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 62: La visita de Oriana Marzoli generó tensos conflictos Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 62: La visita de Oriana Marzoli generó tensos conflictos

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 62 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli le contó a Flavia Laos cómo era Luis Mateucci como pareja, dejándola gratamente sorprendida.

Rai Cerda reprochó al trasandino por su conflicto con Nico Solabarrieta y tuvieron un fuerte enfrentamiento frente a varios de sus compañeros.

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También, la "reina de los realities" y su expareja hicieron un plan para molestar a Bárbara Córdoba y lo lograron pues ella se enfureció al verlos comiendo en su cama.

Volverías con tu ex? 2

La parada de carros de Faloon Larraguibel a Luis Mateucci

Por otro lado, Luis Mateucci comenzó a fastidiar a Faloon Larraguibel con el cuello ortopédico que utiliza y ella le exigió que no se metiera con sus cosas, para luego explicar que tiene un grave problema en su espalda.

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Posteriormente, se realizó una nueva competencia de parejas y por primera vez, Rai Cerda y su expareja ganaron juntos.

Finalmente, Camila Nash y Tom Brusse se enfrascaron en una discusión luego de la prueba, pues ella alegó que por su culpa casi quedan amenazados. 

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