"Me pude expresar": Ludmila Ksenofontova admite cuál fue su gran arrepentimiento en Volverías Con Tu Ex? 2

16 sept. 2026 - 22:46 hrs.

En el primer capítulo de El Ex-tendido, Ludmila Ksenofontova habló de lo único que se arrepiente en el reality y, en general, en su vida.

Precisamente, en conversación con la periodista Poli Flores, la bailarina rusa explicó que en el encierro ella se molestó mucho en solo una ocasión, y esta fue cuando le mostraron el mensaje de Álvaro Ballero después de la actuación que hizo en el jacuzzi con Kaoto.

"Este mensaje fue... ahí me quedé, como: '¿Por qué mandó este mensaje?' Lo que no me esperaba era que iba a estar ahí, presencialmente, pero siento que fue mejor que estuviera ahí porque me pude expresar un poco más", aseguró.

El arrepentimiento de Ludmila

Dicho esto, explicó que lo que más le molestó fue que Ballero le decía siempre que hacía todo mal, pero esa fue la primera vez donde entendió que estaban separados hace un año y no le debía explicaciones.

Durante la conversación, Poli destacó que fue la primera discusión donde ella marcó límites.

Es aquí donde Ludmila aseguró que "me arrepiento que no le dijera antes esto. Durante el encierro, si hay momentos donde yo solo lo escucho. De hecho, hay momentos donde explico todo lo que hago y es como '¿por qué lo explico?', pero en ese momento no me daba cuenta que estaba explicando a alguien que no es mi pareja".

En esa línea, afirmó que con la salida de Álvaro "me quedé sola un tiempo y tenía tiempo para procesar y pensar que no tenía que darle explicaciones a él, y que él debía apoyarme con los niños. De hecho, cuando él se iba, dije qué bueno porque va a estar con uno de los papás", expresó.

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