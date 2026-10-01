Kaoto le reveló a Ludmila Ksenofontova que se ha apoyado en Bárbara Córdoba: Esta fue su reacción

01 oct. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto tuvo la oportunidad de hablar por videollamada con Ludmila Ksenofontova y saber cómo estaba tras su renuncia.

En primera instancia, él le preguntó cómo lo había pasado los días que llevaba afuera de la casona: "No he salido mucho, estoy en la casa, estoy bien, con los niños acá, volviendo a la vida, a la normalidad. Lo primero que pedí fue una copa de vino".

Luego, la patinadora contó cómo había sido el reencuentro con sus cuatro hijos: "Lloramos y al día siguiente, estaban en una pijamada, volvieron las niñas más grandes".

Volverías con tu ex? 2

La actualización de Kaoto

Posteriormente, Kaoto le comentó a Ludmila Ksenofontova cómo estaba sobrellevando su salida: "Se te extraña harto en el huracán verde. Te fuiste y fueron días muy difíciles para mí, te vi yéndote por la puerta y me bajó una pena negra, no te voy a mentir, lo pasé mal, fueron días muy grises, te vi irte por la puerta y ahí me pegó tu salida, me reventó un poco, estuve bajoneado".

También, Carlos Águila contó que Bárbara Córdoba había sido "un pilar" para él en la casa: "Lo valoro mucho, ahora estoy mucho mejor, todavía no al 100%, pero estoy volviendo".

Finalmente, la patinadora hizo una sincera reflexión final: "Tú sabes que era sin compromiso ni nada, tú eres joven y libre y haz lo que sientas".