Kaoto le reveló a Ludmila Ksenofontova que se ha apoyado en Bárbara Córdoba: Esta fue su reacción
En el capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto tuvo la oportunidad de hablar por videollamada con Ludmila Ksenofontova y saber cómo estaba tras su renuncia.
En primera instancia, él le preguntó cómo lo había pasado los días que llevaba afuera de la casona: "No he salido mucho, estoy en la casa, estoy bien, con los niños acá, volviendo a la vida, a la normalidad. Lo primero que pedí fue una copa de vino".
Luego, la patinadora contó cómo había sido el reencuentro con sus cuatro hijos: "Lloramos y al día siguiente, estaban en una pijamada, volvieron las niñas más grandes".
La actualización de Kaoto
Posteriormente, Kaoto le comentó a Ludmila Ksenofontova cómo estaba sobrellevando su salida: "Se te extraña harto en el huracán verde. Te fuiste y fueron días muy difíciles para mí, te vi yéndote por la puerta y me bajó una pena negra, no te voy a mentir, lo pasé mal, fueron días muy grises, te vi irte por la puerta y ahí me pegó tu salida, me reventó un poco, estuve bajoneado".
También, Carlos Águila contó que Bárbara Córdoba había sido "un pilar" para él en la casa: "Lo valoro mucho, ahora estoy mucho mejor, todavía no al 100%, pero estoy volviendo".
Finalmente, la patinadora hizo una sincera reflexión final: "Tú sabes que era sin compromiso ni nada, tú eres joven y libre y haz lo que sientas".
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