Kaoto admitió acercamiento con Bárbara Córdoba: "Me ha apoyado mucho estos días y es muy guapa"

01 oct. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto lanzó una inesperada declaración que involucró a Bárbara Córdoba.

Todo comenzó cuando Joaquín Méndez leyó el mensaje anónimo sobre ambos participantes: "Carlos Kaoto y Bárbara se están joteando poco a poco. Creo que serán la nueva pareja y la menos esperada del reality".

En ese instante, Tom Brusse quiso dar su opinión sobre el chisme: "Bárbara nunca le va a faltar el respeto a Ludmila, primero y Carlos Kaoto está enamorado, le ha dicho en ruso 'ya tebyá lyublyú', que significa que te quiero".

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Kaoto

Joaquín Méndez recogió el comentario de Tom Brusse y le preguntó qué pensaba a Kaoto: "Con Bárbara somos muy buenos amigos, me ha apoyado mucho estos días y es muy guapa".

Luego, el animador le pidió que se refiriera precisamente a Ludmila Ksenofontova: "La extraño mucho, va a ocupar siempre un lugar en mi gris corazón y espero esté sanando todo lo que tenía que sanar".

Finalmente, Carlos Águila fue consultado sobre si le revelaría a la patinadora sobre lo que está pasando en el encierro: "Sí, le diría que me estoy acercando a Bárbara, ningún problema".