Nicole Moreno tomó la iniciativa con Manuel González y protagonizaron romántico beso

30 sept. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tuvieron un acercamiento bastante romántico.

Todo comenzó cuando ella le comentó al español que notó que en el cara a cara él le hacía cariño en la mano y él lo confirmó: "A mí me da igual que hayan cámaras aquí, me da igual que estemos en un programa, que me estén grabando, yo hago lo que siento en el momento, si me apetece abrazarte, lo voy a hacer".

Tras lo anterior, la modelo le preguntó qué pasaría si a ella le dieran ganas de darle un beso y cuando él iba a dudar que lo hicera, ocurrió.

Volverías con tu ex? 2

¡Todo pasando entre Nicole Moreno y Manuel González!

"Ah mira, sin cojín... quédate a dormir conmigo, no me dejes solito, mira que llevo tres noches durmiendo solito, me da miedo la oscuridad", lanzó bastante contento Manuel González.

"Esa me la conozco de libro", agregó entre risas coquetas Nicole Moreno.

Finalmente, la modelo le preguntó a La Guarén si creía que era muy rápido su acercamiento con el español: "No, increíble, me encanta".