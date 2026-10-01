Flavia Laos enfrentó a Austin Palao por supuesto secreto sobre su quiebre: "Dilo, deja mucho a la imaginación"

01 oct. 2026 - 00:16 hrs.

En el capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos se refirió al supuesto secreto que estaría guardando y Austin Palao entregó su opinión.

Todo comenzó cuando Joaquín Méndez leyó el mensaje anónimo que le dejaron a la cantante: "Ya podemos darnos cuenta de que tu término no fue solo porque Austin no te dejaba vestirte como querías. Tienes un secreto que pronto saldrá a la luz".

Tras lo anterior, la peruana respondió: "Yo soy un libro abierto, en Google pueden encontrar todas mis noticias. Desde que soy chiquita, estoy expuesta a las cámaras".

Volverías con tu ex? 2

La extraña declaración de Austin Palao

Luego, Joaquín Méndez le recordó a Austin Palao él había dicho que las razones de su quiebre con la artista eran secretas y él volvió a confirmarlo: "Es un tema de protección, no voy a exhibir algo que no corresponde. Lo he dicho en innumerables veces, mi término no fue porque yo no la dejaba vestir o las cosas que se inventan...".

En ese momento, Flavia Laos le exigió a su expareja que revelara lo que tanto escondía: "Dilo, deja mucho a la imaginación que estés diciendo excesos, porque la gente puede pensar que soy... no sé, Britney Spears. No deberías usar la palabra exceso, lo que son excesos para ti, no son para los demás, tienes la realidad alterada".

Cabe destacar que fue Tom Brusse quien mencionó la palabra excesos, mientras la discusión ocurría.