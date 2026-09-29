Austin Palao defendió a Flavia Laos y cuestionó a Luis Mateucci por ofrecimiento a Noelia Márquez
En el capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao votó por Luis Mateucci en el cara a cara y tuvo fuertes comentarios.
El peruano comenzó diciendo que le iba a dar cátedra a su enemigo y Tonka Tomicic agregó "de poeta a poeta".
Tras lo anterior, entregó sus razones: "Siento que en la vida existen dos clases de personas, están los hombres y están los niños (...)".
La defensa de Luis Mateucci
Posteriormente, Austin Palao hizo referencia a una situación que ocurrió en la Cabaña de las Tentaciones: "Te acercaste a Noelia y le dijiste 'si necesitas algo, avísame' tú y yo sabemos a qué nos referimos con eso. Luego hay una dinámica en el living y Flavia estaba súper incómoda y te marcó los límites. No contento con eso, se lo volviste a decir a Noelia".
No solo lo anterior, pues el peruano defendió directamente a Flavia Laos: "Merece un hombre, no un niño que falte a su palabra y más aún cuando conversó con él y marcó los límites. Te invito a que reflexiones y te conviertas en un hombre, te pongas los pantalones y los hue... que no los tienes".
Finalmente, Luis Mateucci se defendió a su estilo: "Tú eres niño, pelotu... y por eso Flavia está soltera, no supiste ni valorarla, ni respetarla, no le diste su lugar, fuiste un niño, de pantalones poco, le querías cambiar la vestimenta ¿Tú me vas a dar consejos? Puedo ser un niño, no molesto a nadie, no jodo a nadie".
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