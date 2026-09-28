El horario de Volverías Con Tu Ex? 2 este lunes 28 de septiembre por el estreno de Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 10:29 hrs.

¡Tenemos noche de estreno! Llega a las pantallas de Mega la nueva teleserie de Mega, Prohibida Obsesión y debido a esto, el horario de Volverías con tu ex? 2 tendrá un pequeño cambio.

A partir de las 22 horas podrás disfutrar del primer capítulo de la nueva ficción del Área Dramática de nuestro canal, protagonizada por Fernanda Finsterbusch, Diego Muñoz y Sigrid Alegría.

Actores como César Sepúlveda, Mónica Godoy, Celine Reymond, Nicolás Poblete, Andrés Velasco y muchos más, también serán parte del elenco de una historia que estamos seguros que te atrapará.

Volverías con tu ex? 2

¿A qué hora darán Volverías con tu ex? 2?

Luego de este espectacular lanzamiento, podrás ver una nueva entrega de Volverías con tu ex? 2, la cual viene alta en conflictos.

En esta ocasión, se llevará a cabo una nueva Asamblea Extraordinaria, donde los participantes se dirán absolutamente de todo.

A las 23:00 horas no te muevas de Mega y mira el nuevo episodio de reality animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.