¿Alerta de romance? Sofía Latorre sorprendió con coqueto video junto a misterioso galán

25 sept. 2026 - 10:35 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Latorre sorprendió a sus seguidores al subir un coqueto video junto a un misterioso hombre.

Según contó la influencer, asistió al concierto del afamado artista, Ozuna, quien se presentó la noche de este jueves 24 de septiembre, en el Santander Arena.

Los registros de la exparticipante de Volverías con tu ex? 2 mostraron que disfrutó muchísimo del concierto, pero también, tuvo una excelente compañía.

La cita de Sofía Latorre

Conforme a la historia que subió Sofía Latorre en Instagram, estuvo todo el show de Ozuna acompañada de un hombre, el cual la abrazaba cariñosamente, mientras bailaban al ritmo de los éxitos del artista.

Junto al video, la influencer adjuntó un emoji de un corazón flechado, pues al parecer está muy contenta con este romance.

Recordemos que la amiga de La Guarén ingresó a Volverías con tu ex? 2 junto a Rai Cerda, con quien nunca pudo recomponer la relación e incluso, tuvieron varios roces en el encierro.