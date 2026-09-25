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¿Quiebre definitivo? La confesión de Luis Mateucci que defraudará a Nico Solabarrieta

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, la tensión se instalará entre Luis Mateucci y Nico Solabarrieta, en la Asamblea Extraordinaria.

Todo comenzará cuando el trasandino vote por La Guarén y ella le responda: "Me deja en claro dónde está tu lealtad, cuáles son tus prioridades, la cosa es directamente contigo".

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El argentino no se quedará en silencio y replicará duramente: "Hoy mi lealtad es Flavia, no es con toda la casa".

La declaración dejará bastante decepcionado a Nico Solabarrieta: "Me acabo de enterar que la lealtad se había acabado, se rompieron ciertas cosas, ya pusiste la barrera acá". 

Volverías con tu ex? 2

El voto de Austin Palao a Luis Mateucci

La tensión continuará y Austin Palao decidirá darle su voto a Luis Mateucci: "¿Dónde está mi cámara? Te invito, por favor, a que reflexiones y te conviertas en un hombre, que te pongas los pantalones y los hue... también, que no los tienes".

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Pero el argentino no se quedará en silencio y responderá en el mismo tono: "Vos sos niño, pelotudo... ¿Vos me venís a dar consejos? Pará, despacito, me toca a mí".

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