"Ponte los pantalones": El feroz cara a cara que tendrán Austin Palao y Luis Mateucci
En el avance del capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual estará absolutamente llena de conflictos.
Austin Palao votará por Luis Mateucci y le lanzará fuertes comentarios: "¿Dónde está mi cámara? Te invito, por favor, a que reflexiones y te conviertas en un hombre, que te pongas los pantalones y los hue... también, que no los tienes".
Rápidamente, el peruano recibirá una respuesta del mismo calibre de parte del trasandino: "Vos sos niño, pelotudo... ¿Vos me venís a dar consejos? Pará, despacito, me toca a mí".
El tenso round entre Nico Solabarrieta y Luis Mateucci
Por otro lado, Luis Mateucci votará por La Guarén y disparará: "Yo sé que soy malo, pero vos sos igual de mala que yo e igual que todos los que están acá".
Valentina Torres hablará de la lealtad y el trasandino asegurará que él solo le debe eso a Flavia Laos, dejando a Nico Solabarrieta impactado: "Me acabo de enterar que la lealtad se había acabado, se rompieron ciertas cosas, ya pusiste la barrera acá".
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