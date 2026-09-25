"Ponte los pantalones": El feroz cara a cara que tendrán Austin Palao y Luis Mateucci

25 sept. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual estará absolutamente llena de conflictos.

Austin Palao votará por Luis Mateucci y le lanzará fuertes comentarios: "¿Dónde está mi cámara? Te invito, por favor, a que reflexiones y te conviertas en un hombre, que te pongas los pantalones y los hue... también, que no los tienes".

Rápidamente, el peruano recibirá una respuesta del mismo calibre de parte del trasandino: "Vos sos niño, pelotudo... ¿Vos me venís a dar consejos? Pará, despacito, me toca a mí".

Volverías con tu ex? 2

El tenso round entre Nico Solabarrieta y Luis Mateucci

Por otro lado, Luis Mateucci votará por La Guarén y disparará: "Yo sé que soy malo, pero vos sos igual de mala que yo e igual que todos los que están acá".

Valentina Torres hablará de la lealtad y el trasandino asegurará que él solo le debe eso a Flavia Laos, dejando a Nico Solabarrieta impactado: "Me acabo de enterar que la lealtad se había acabado, se rompieron ciertas cosas, ya pusiste la barrera acá".