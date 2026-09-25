Hace una década: Faloon Larraguibel recordó su pasado como actriz en 3 teleseries en la época de Yingo

25 sept. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel recordó su faceta como actriz, cuando participó en teleseries hace varios años atrás.

Los participantes tuvieron que realizar divertidas escenas de series y la animadora y Rai Cerda personificaron a Kena Larraín y a Tito Larraín, de Casado con Hijos.

Luego de hacer su presentación, la pareja recibió la devolución de los jurados, pero antes Joaquín Méndez quiso conversar con ellos.

El recuerdo de Faloon Larraguibel

"¿Habías actuado alguna vez antes?", lanzó Joaquín Méndez.

"Hice tres teleseries. Hice Don Diablo, Vampiras y Gordis", comentó Faloon Larraguibel y el animador agregó: "Ya habías incursionado en esto, lo hiciste espectacular".

Tras lo anterior, la comunicadora expresó cómo fue esta experiencia: "No es lo mismo, esto igual es más humorada, obviamente cuesta un poco más hacerlo gracioso, el talento del humor yo creo que es lo más difícil".

Recordemos que Faloon Larraguibel fue parte de las teleseries antes mencionadas en los años 2010, 2011 y 2012, cuando se emitieron en Yingo, el extinto programa juvenil.

Foto: Canal 13 / Vampiras (CHV)