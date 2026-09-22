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Una pausa en las discusiones: Faloon Larraguibel y Rai Cerda sorprendieron con romántico y cómplice beso

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda dejaron atrás las peleas y protagonizaron fogosa escena. 

En medio de la Fiesta Pinky, se realizó una dinámica donde los participantes tenían que compartir una gomita y luego, besarse apasionadamente.

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El ingeniero y la animadora fueron escogidos para cumplir con el desafío y luego de mirarse de forma cómplice algunos minutos, se dieron un tremendo beso.

Volverías con tu ex? 2

Las sensaciones de Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Todos quedaron sorprendidos con el íntimo acercamiento entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel y los animadores quisieron conocer sus sensaciones. 

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"No sabía si iba a pasar o no y pasó no más, quedé como...", lanzó el ingeniero, mientras que ella definió el beso como "exquisito".

"La mirada de ustedes es hermosamente envidiable", agregó finalmente Yamila Reyna

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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