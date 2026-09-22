Una pausa en las discusiones: Faloon Larraguibel y Rai Cerda sorprendieron con romántico y cómplice beso

22 sept. 2026 - 23:22 hrs.

En el capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda dejaron atrás las peleas y protagonizaron fogosa escena.

En medio de la Fiesta Pinky, se realizó una dinámica donde los participantes tenían que compartir una gomita y luego, besarse apasionadamente.

El ingeniero y la animadora fueron escogidos para cumplir con el desafío y luego de mirarse de forma cómplice algunos minutos, se dieron un tremendo beso.

Volverías con tu ex? 2

Las sensaciones de Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Todos quedaron sorprendidos con el íntimo acercamiento entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel y los animadores quisieron conocer sus sensaciones.

"No sabía si iba a pasar o no y pasó no más, quedé como...", lanzó el ingeniero, mientras que ella definió el beso como "exquisito".

"La mirada de ustedes es hermosamente envidiable", agregó finalmente Yamila Reyna.