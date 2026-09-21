La inesperada reacción de Rai Cerda luego de que Oriana Marzoli revelara los mensajes que él le enviaba
En el capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli realizó una inesperada revelación que involucró Rai Cerda.
La española le aseguró al ingeniero que no entendía la pasividad que tenía ahora, si cuando le enviaba mensajes a través de Instagram no era así: "Me has escrito cuántas veces, me has contestado un montón de historias y yo no te contestaba. Corazones, él me contesta cuando yo estoy en Milán 'full turist, feliz cumpleaños nena, disfruta mucho, te quiero', me contestas otra historia y no te contesto... luego 'full chinita', como hablas tú".
Mientras Faloon Larraguibel estaba procesando la información, el amigo de Kaoto aseguró que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando ahora y la española disparó contra su enemiga: "A mí me gustaría ver al torito que todos conocimos, con energía, sin ser absorbido por la mala dementora, mira la cara, es que no saca una sonrisa, hija, sonríe, te hace bien, amargada".
La reacción de Faloon Larraguibel
Tras lo anterior, Julio César Rodríguez le preguntó a Faloon Larraguibel si sabía de los mensajes y ella respondió furiosa: "Eso no te importa Julio, ni a nadie. No voy a responderte".
Posteriormente, Rai Cerda intentó hablar sobre la situación con su expareja y ella fue categórica: "No quiero hablar contigo, no quiero que me dirijas la palabra".
La situación se puso tan tensa entre ambos, que el ingeniero decidió retirarse de la actividad e irse a su habitación.
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