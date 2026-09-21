Nico Solabarrieta confirmará que "novia" argentina se quedó viviendo en su casa tras ingresar al reality

21 sept. 2026 - 10:50 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se desatará el caos total. Faloon Larraguibel protagonizará una escandalosa y feroz pelea con Camila Nash y Estefi Marquis por un vaporizador desaparecido, mientras Nico Solabarrieta realizará una inesperada confesión.

El capítulo comenzará incendiado. Faloon buscará desesperada su vaporizador por toda la casa: "¿Quién ha visto mi vapo por ahí?". Yasmín Valdés lanzará la primera acusación: "Acá no se puede dejar nada votado porque hay manilarga con los vapo", pero el tiro le saldrá por la culata cuando Estefi la frene en seco. "¿Qué dijiste? Yo no he tomado nada por si acaso, porque yo sí fumo, pero no lo he tomado. De hecho, Yas, a ti te he visto varias veces con mi vaporizador y ni siquiera me lo pides prestado", revelará La Pantera.

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Minutos después, Camila le contará a la modelo que mientras ordenaba su cama encontró un vaporizador debajo de su almohada, pero que no sabía de quién era. Estefi irá a buscarlo y se lo pasará a Raimundo, explicándole: “Aquí está tu vape, la Camila no fuma, no creo que haya sido ella, de hecho, pensó que era mío”. Luego Rai le contará todo a Faloon: "Llegó la Estefi, a la cama de la Camila y mete la mano debajo de la almohada de la Camila y lo saca de ahí". La animadora estallará de furia e irá a encararlas de inmediato a la terraza.

"¿Qué pasó con mi vapo?", preguntará directa a Camila y Estefi. "Estaba en mi almohada escondido", le dirá Nash. "Ahh, justo apareció en tu almohada escondido", responderá la rubia de ojos grandes, totalmente incrédula. "Lo hicieron a propósito", comentará Mateucci. "¿Quién te mandó a buscarlo o sabías que estaba ahí?", preguntará Faloon a Estefi. "Yo lo encontré y pensé que era de ella", tomará la palabra Nash. "Pero si ella no tiene vapo", dirá Faloon. "¿Cómo que no tiene vapo? ¿Y qué pensai que me quiero robar tus cagas de vapo? Estai loca", le disparará Camila, chispeándole los dedos.

"Háblame bien porque no te estoy faltando el respeto", exigirá Larraguibel. "Sale pa’ allá mentirosa, tonguera, inventada, dese la vueltita y váyase con los tongueros. Altanera, ordinaria", le lanzará Camila. "Por favor, no te metas en mis cosas, y vo menos", les dirá Faloon a Estefi y a Camila. "¿Qué me voy a meter en tus cosas? Pendeja, tonguera, falsa, te ríes de la gente", responderá Camila. "Anda metiendo las manos en las cosas de otras personas. Cuidado, cuiden sus cosas porque anda ahí media… Porque eso necesita, necesita cosas porque no tiene nada", acusará Faloon, volviendo a ese tipo de ataques como lo hizo con Luis Mateucci.

Volverías con tu ex? 2

En la actividad liderada por Oriana Marzoli, Nicolás Solabarrieta y Guarén pasarán al frente para hablar de su relación y la posibilidad de volver. "Es muy difícil predecir si vamos a volver a estar juntos, pero sí creo que acá puede partir el comienzo de una segunda oportunidad para nosotros", dirá Nico, y Guarén se sumará a que sí habrían posibilidades.

¿Qué pasó con la supuesta novia de Nico Solabarrieta?

Julio César Rodríguez querrá que Nicolás Solabarrieta aclare de una vez el tema de su supuesta novia argentina, Camila Vidoni, quien dice haberse quedado viviendo en su departamento luego de que él entrara al reality. Nicolás contará toda la historia con detalles.

"Ella me fue a visitar, antes de que yo ingresara, cuando yo la conozco ella desde el primer día supo que yo tenía esta oportunidad y que no iba a cambiar. Después nos seguimos conociendo, hubo interés mutuo, empezamos a pinchar y ella se iba a devolver justo antes de que yo me encerrara, y ella tuvo una urgencia dental, como no conocía a nadie en Chile y obviamente yo todavía le tengo mucho cariño, está todo bien con ella, le dije 'te puedes quedar los días que necesites para resolver', porque tenía que ir a un tema de unas placas dentales porque le habían descubierto algo en los dientes, entonces se quedó creo que dos o tres días más y después se devolvió a Argentina", explicó el exfutbolista.

"Igual yo no sentía ninguna necesidad de tener que contarle un ámbito personal de mi vida cuando no éramos pareja, simplemente que me lo preguntó porque se rumoreó dentro del grupo de amigas de ella, me lo preguntó y yo no le voy a mentir y le sí, es la realidad", añadirá sobre las explicaciones que le dio a Valentina. "Le pregunté y me lo dijo y le creo", cerrará Guarén.

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