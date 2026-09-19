Ludmila Ksenofontova sorprendió con impecable pie de cueca en celebración de Fiestas Patrias

19 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Nos encontramos en medio de los festejos por las Fiestas Patrias y Ludmila Ksenofontova las celebró como una chilena más.

Recordemos que la patinadora rusa decidió renunciar a Volverías con tu ex? 2, argumentando que tenía algunas situaciones que resolver en su casa: "Saben lo que ha pasado en todo el tiempo desde que entré, de verdad tengo que ir a la casa a resolver algo y los tengo que dejar aunque no quiera. No sé si vuelva, lo veo difícil. Son motivos personales, no lo voy a decir".

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Los participantes quedaron impactados con la decisión de la artista y juntos la acompañaron a la salida, deseándole un buen regreso.

Las Fiestas Patrias de Ludmila Ksenofontova

Debido a lo anterior, Ludmila Ksenofontova tuvo la oportunidad de celebrar las Fiestas Patrias en Chile y se lució en una de las tradiciones más importantes.

Instagram

Según un registro publicado en sus historias de Instagram, la patinadora se lució bailando cueca en una reunión de amigos.

Conforme a las imágenes, la artista sabía perfectamente todos los pasos del baile nacional y le puso todo el entusiasmo.