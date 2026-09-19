Una renuncia, una eliminación y la llegada de Oriana Marzoli: Así fue la semana en Volverías con tu ex? 2

19 sept. 2026 - 13:03 hrs.

¡Tuvimos una semana muy intensa! Los últimos tres capítulos emitidos de Volverías con tu ex? 2 nos dejaron varios conflictos y noticias completamente inesperadas.

Una triste eliminación, una dura renuncia, la llegada de la "reina de los realities" y fuertes enfrentamientos fueron parte de la historia y acá te hacemos un completo resumen de los cinco mejores momentos.

1. Manuel González eliminó a Noelia Márquez

Tan solo unos días después de ingresar a la casona, Manuel González y Noelia Márquez se enfrentaron a Camila Nash y a Tom Brusse en un duelo de eliminación.

Si bien la diferencia fue bastante estrecha, fueron la influencer y el DJ marroquí quienes lograron el triunfo, dejando en una situación muy difícil a sus compañeros.

El azar habló y fue el español quien tuvo que elegir. Entre lágrimas, el chico reality optó por el olvido y dejó a su expareja fuera de la competencia.

Volverías con tu ex? 2

2. La renuncia de Ludmila Ksenofontova y retorno de Noelia Márquez

Inmediatamente después de lo anterior, Ludmila Ksenofontova reunió a sus compañeros y les contó que había tomado la decisión de renunciar al reality.

Ella no entregó mayores detalles de su salida, pero si explicó que tenía que volver a su hogar a resolver algunas situaciones.

Antes de retirarse, la expatinadora solicitó el reingreso de Noelia Márquez para ocupar el lugar que ella dejaba y Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez estuvieron de acuerdo.

Volverías con tu ex? 2

La mayoría de los participantes rompió en llanto con la noticia y todos juntos fueron a dejar a la rusa al portón del resort.

3. La llegada de Oriana Marzoli

Otro remezón hubo en la casona cuando de pronto se abrieron las puertas de la casona e ingresó un espectacular auto rosado.

Del vehículo se bajó nada más ni nada menos que Oriana Marzoli, participante de la primera edición del reality.

Luis Mateucci fue el primero en correr a saludarla, considerando que es su expareja, y luego la española se acercó a los demás famosos, generando distintas reacciones.

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4. La revelación de Oriana Marzoli a Nico Solabarrieta y a La Guarén

Tras lo anterior, Oriana Marzoli se acercó a Nico Solabarrieta y a La Guarén, con quienes había compartido en otro reality, y les hizo una impactante revelación.

La europea les dijo directamente que Ivette Vergara había sido quien habló del supuesto romance entre Valentina Torres y un conocido comunicador.

El exfutbolista quedó pasmado y aseguró que tenía que ver la imagen para creerlo, mientras que Valentina aseguró que no entendía por qué su suegra podría haber realizado esa acción.

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5. El enfrentamiento de Faloon Larraguibel con Luis Mateucci

Uno de los últimos momentos que marcó la semana en Volverías con tu ex? 2 fue el protagonizado por Faloon Larraguibel y Luis Mateucci.

El argentino bromeó con el cuello ortopédico que utiliza su compañera para dormir e incluso se lo puso, para luego criticar su real ayuda médica.

La situación enfureció a la comunicadora, quien le exigió al trasandino que nunca más tocara sus artículos personales y luego reveló que tenía que usar ese cuello porque tenía tres hernias en su espalda.

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