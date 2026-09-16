"Ha sido tu madre": Oriana Marzoli tiró inédita revelación que dejó helado a Nico Solabarrieta y a La Guarén

16 sept. 2026 - 00:01 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli reveló una información impactante que dejó helado a Nico Solabarrieta y a La Guarén.

Recordemos que Camila Nash había dicho anteriormente que Valentina Torres se había involucrado con un comunicador famoso, mientras estaba con el hijo de Fernando Solabarrieta.

Sobre esto, la española fue donde el exjugador de fútbol y la artista y les lanzó una bomba que ninguno de los dos se esperaba.

"¿Sabes públicamente quién fue la persona que dijo lo tuyo con Ma..., no? Porque no es mentira lo que dijo, la persona que lo ha dicho, yo creo que no te lo esperas", lanzó.

Volverías con tu ex? 2

La sorpresa de Nico Solabarrieta

Tras lo anterior, La Guarén explicó que ella nunca desmintió esa información, pero que sí le exigió a Camila Nash que aclarara de dónde había sacado ese chisme.

En ese instante, Oriana Marzoli interrumpió y reveló la identidad de la persona que habló primero sobre el tema: "Lo que pasa es que la persona que lo ha dicho es una persona que tú crees que te tiene aprecio, ha sido tu madre".

Nico Solabarreita quedó impactado con la revelación y dijo que tenía que ver esa declaración para estar seguro, pero la española se lo confirmó: "Esto te lo estoy jurando yo por la mía".

Finalmente, Valentina Torres afirmó que no entendía por qué Ivette Vergara habría dicho eso, al igual que el ingeniero.