Ludmila Ksenofontova recibió importante propuesta tras anunciar su renuncia a Volverías con tu ex? 2

15 sept. 2026 - 22:55 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova juntó a todos sus compañeros en el living de la casona para entregarles una información muy importante.

Mientras todos se sentaban, empezaron a especular sobre lo que podría pasar y ella aclaró cuál era la decisión que había tomado, dejándolos completamente tristes e impactados.

"Todos saben lo que ha pasado en todo el tiempo desde que entré, de verdad tengo que ir a la casa a resolver algo y los tengo que dejar aunque no quiera. No sé si vuelva, lo veo difícil. Son motivos personales, no lo voy a decir", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La oportunidad para Ludmila Ksenofontova

Tras lo anterior, Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic conversaron a solas con la patinadora rusa y ella ahondó más en sus razones.

En ese instante, los animadores le hicieron una propuesta: "Entendemos que te vas para solucionar temas personales, pero te queremos extender una invitación... si puedes solucionar esos temas personales en un tiempo, están las puertas abiertas de la casa, para que vuelvas a vivir la experiencia, si hay que volver, hay que volver".

Ludmila Ksenofontova se puso muy contenta con la invitación: "Me encanta competir. Voy a tomar nota".