Así será la desconsolada reacción de Kaoto tras la renuncia de Ludmila Ksenofontova a Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova les contará a sus compañeros la decisión que tomó.
La patinadora revelará que tiene que ir a solucionar algunos problemas en su hogar, por lo que tendrá que irse del encierro y no cree que volverá.
Tras lo anterior, la rusa saldrá del encierro luego de ser despedida cariñosamente por todos y Kaoto querrá estar a solas para llorar desconsoladamente e incluso, gritar de la pena.
La tensa llegada de Oriana Marzoli
Por otro lado, un auto rosado llegará a la casona y de él descenderá Oriana Marzoli, dejando a todos bastante impactados.
Lógicamente, la española disparará varios dardos hacia sus enemigos e incluso, tendrá un tenso cruce con Bárbara Córdoba.
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