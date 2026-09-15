Así será la desconsolada reacción de Kaoto tras la renuncia de Ludmila Ksenofontova a Volverías con tu ex? 2

15 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova les contará a sus compañeros la decisión que tomó.

La patinadora revelará que tiene que ir a solucionar algunos problemas en su hogar, por lo que tendrá que irse del encierro y no cree que volverá.

Tras lo anterior, la rusa saldrá del encierro luego de ser despedida cariñosamente por todos y Kaoto querrá estar a solas para llorar desconsoladamente e incluso, gritar de la pena.

Volverías con tu ex? 2

La tensa llegada de Oriana Marzoli

Por otro lado, un auto rosado llegará a la casona y de él descenderá Oriana Marzoli, dejando a todos bastante impactados.

Lógicamente, la española disparará varios dardos hacia sus enemigos e incluso, tendrá un tenso cruce con Bárbara Córdoba.