"Mi mamá tiene Alzheimer": Tonka Tomicic emocionó a Sofía Latorre con un sentido consejo

12 ag. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic le entregó un valioso consejo a Sofía Latorre, basado en su experiencia.

La conversación partió cuando la participante habló sobre la importancia de su abuela en su vida y cómo lidiaba con la enfermedad que padecía, Alzheimer.

"Es duro ver el proceso y cómo de a poco se van deteriorando. Trato de evadirlo, incluso me da hasta miedo ir a verla", expresó la expareja de Rai Cerda.

Volverías con tu ex? 2

Las sentidas palabras de Tonka Tomicic

En ese momento, Tonka Tomicic se tomó unos minutos para realizar una especial sugerencia a Sofía Latorre, con la cual ella terminó llorando.

"Te quiero contar algo. Mi mamá tiene Alzheimer, no me reconoce. Tienes que ir a verla, tienes que aprovechar todos esos momentos, después te van a quedar a ti como recuerdos increíbles, eso es un regalo para ti, aunque hoy lo veas que es para ella, esta es una ganancia, es un cariño, es algo que va creciendo dentro tuyo. No desaproveches las oportunidades, anda", expresó.

Finalmente, la animadora le aseguró a la influencer que su querida abuela la estaba viendo en el reality.