"Así y todo dudaban de mí": Rai Cerda se emocionó al hablar de su relación con Faloon Larraguibel

12 ag. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con Kaoto sobre su relación con Faloon Larraguibel.

Las predicciones de la tarotista, que involucraron a la comunicadora, dejaron pensando al ingeniero, quien aseguró que él había sido muy leal en su relación: "Yo me reservé como nunca, tú me conoces, como nunca en mi vida".

Carlos Águila apoyó a su amigo y le dijo que él no había hecho absolutamente nada para que el romance fracasara: "Siempre has sido coqueto, desde antes de que te conociera, te conoció así, le gustaste así, eso sácatelo de la cabeza, no es un problema, no es un error".

Volverías con tu ex? 2

La reflexión de Rai Cerda

Un poco emocionado, Rai Cerda repasó su comportamiento cuando estuvo con Faloon Larraguibel: "Tú sabes lo bien que me portaba, teniendo, sonará como sonará, teniendo a todas ahí y decidí hacer las hue... bien siempre y así y todo dudaban de mí".

"Me porté bien por ti porque te amo y pensar que me fui de tu casa a cag..., eso pensaba a veces. Yo quería salir con ustedes, ella se tenía que quedar cuidando a los niños y ella pensaba...", agregó muy confuso.

Finalmente, Kaoto le dio un abrazo de apoyo a su compañero y le dijo que todo iba a estar bien.