"Se vienen las pesadillas": Bárbara Córdoba lanzó fuertes amenazas contra Luis Mateucci y Nicole Moreno

12 ag. 2026 - 23:04 hrs.

En el capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Nicole Moreno tuvieron un fuerte conflicto con Bárbara Córdoba.

Todo ocurrió en el gimnasio, cuando el trasandino se dio cuenta que su expareja no estaba de buen humor y lo enfrentó: "Se nota que te acostaste con ganas de decir giladas".

El cantante quiso hacerse el chistoso y le preguntó si había soñado, pero ella volvió al ataque con fuertes amenazas: "Mejor que soñaste porque a partir de ahora se vienen las pesadillas. Pasamos de sueños húmedos a las peores pesadillas. Lo más lindo es que dormimos los tres juntos, así que esto va para los dos. Cancelado todo, siesta, pelotudeces, donde te vea ahí te caigo".

Volverías con tu ex? 2

El enfrentamiento entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba

De inmediato, Luis Mateucci le exigió a la argentina que parara con sus advertencias y luego, aseguró, para ponerle un poco de humor a la situación, que ella no estaba compartiendo los elementos de ejercicio.

Bárbara Córdoba apuntó a Nicole Moreno y ella le respondió fiel a su estilo: "No me sumas. Esto en mi vida me pasó en un gimnasio del mundo".

La trasandina se enojó e invitó a su compañera a decirle las cosas a la cara. La modelo fitness no tuvo ningún problema y se acercaron a lanzarse varios comentarios, por lo que Kaoto decidió intervenir para que la pelea no llegara a las manos.