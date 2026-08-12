"Se vienen las pesadillas": Bárbara Córdoba lanzó fuertes amenazas contra Luis Mateucci y Nicole Moreno
En el capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Nicole Moreno tuvieron un fuerte conflicto con Bárbara Córdoba.
Todo ocurrió en el gimnasio, cuando el trasandino se dio cuenta que su expareja no estaba de buen humor y lo enfrentó: "Se nota que te acostaste con ganas de decir giladas".
El cantante quiso hacerse el chistoso y le preguntó si había soñado, pero ella volvió al ataque con fuertes amenazas: "Mejor que soñaste porque a partir de ahora se vienen las pesadillas. Pasamos de sueños húmedos a las peores pesadillas. Lo más lindo es que dormimos los tres juntos, así que esto va para los dos. Cancelado todo, siesta, pelotudeces, donde te vea ahí te caigo".
El enfrentamiento entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba
De inmediato, Luis Mateucci le exigió a la argentina que parara con sus advertencias y luego, aseguró, para ponerle un poco de humor a la situación, que ella no estaba compartiendo los elementos de ejercicio.
Bárbara Córdoba apuntó a Nicole Moreno y ella le respondió fiel a su estilo: "No me sumas. Esto en mi vida me pasó en un gimnasio del mundo".
La trasandina se enojó e invitó a su compañera a decirle las cosas a la cara. La modelo fitness no tuvo ningún problema y se acercaron a lanzarse varios comentarios, por lo que Kaoto decidió intervenir para que la pelea no llegara a las manos.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
"Conozco esta historia": Julio César Rodríguez se quebró al hablar de relación de Camila Nash con su papá
-
"Mi mamá tiene Alzheimer": Tonka Tomicic emocionó a Sofía Latorre con un sentido consejo
-
"Así y todo dudaban de mí": Rai Cerda se emocionó al hablar de su relación con Faloon Larraguibel
-
"¿Le hicieron algo?": La contundente respuesta que recibió Rai Cerda ante potente pregunta sobre Faloon
-
Nicole Moreno no pudo contener las lágrimas al recordar doloroso quiebre amoroso: "Lo solté en el momento"
-
"No te lo perdono": Esta es la verdadera razón del profundo enojo de Mariano Brozincevic con Bárbara Córdoba