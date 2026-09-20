Bailaron cueca: Álvaro Ballero protagonizó romántico momento con Valentina Schnitzer durante Fiestas Patrias

20 sept. 2026 - 14:11 hrs.

Nos encontramos en el último día de celebraciones por las Fiestas Patrias y Álvaro Ballero mostró lo bien que lo pasó junto a quien parece ser su nueva pareja.

Como todos los chilenos durante estas jornadas, el exparticipante de Volverías con tu ex? 2 se juntó con su familia y organizaron un asado dieciochero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el video que subió a sus historias de Instagram, donde aparece bailando cueca junto a Valentina Schnitzer.

La foto de Álvaro Ballero y Valentina Schnitzer

En el registro se pudo ver a Álvaro Ballero zapateando al ritmo de "La Consentida", mientras que Valentina Schnitzer corre hacia él, le da un cariñoso abrazo y terminan besándose.

La anterior no fue la única muestra de cariño que evidenció el comunicador, pues también subió una romántica foto junto a la veterinaria.

Instagram

Recordemos que hace unos días, el chico reality había realizado una publicación donde le confesaba todo su amor a la también modelo.

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