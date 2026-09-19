La dolorosa muerte que enluta a Daniel Fuenzalida: "Todo muy rápido que no me convenzo aún"

19 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Durante la mañana de este sábado 19 de septiembre, Daniel Fuenzalida comunicó la lamentable muerte de un miembro de su familia y le dedicó emotivas palabras.

En su cuenta de Instagram, el animador realizó una sentida publicación y adjuntó fotos donde aparecía realizando distintas actividades junto a su querido hermano.

"Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún", comenzó escribiendo bastante emocionado el comunicador.

La sentida dedicatoria de Daniel Fuenzalida a su fallecido hermano

Pese a su tristeza, Daniel Fuenzalida también reveló qué era lo que lo dejaba más calmado frente a la pérdida irreparable de su hermano: "Quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano".

"Recordaré las peleas cuando niños, tu gusto por el metal, la primera canción que me hiciste escuchar de Los Prisioneros", agregó.

Finalmente, el locutor destacó un desconocido interés que compartía con su hermano: "Pero lo más importante es que compartimos nuestra pasión por los bomberos y la bomba. Claramente, fuiste más constante y perseverante y lograste más de 30 años en tu querida Octava, un beso hermano, feliz viaje, ya nos encontraremos todos".

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