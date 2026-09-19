Criogel y exosomas: Angélica Castro reveló sus secretos para lucir una piel radiante en una noche especial

19 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Esta semana fue sumamente especial para Angélica Castro, pues asistió a la edición 78 de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La actriz quiso lucir impecable en el evento que premia a lo mejor de la televisión estadounidense; por ello vistió un diseño dorado digno de una gala de tal prestigio, al que ella calificó como "una obra de arte".

También puso su melena y su rostro en manos expertas para lograr un peinado y maquillajes impecables, pero antes se valió de un par de trucos para que su piel luciera brillante y lozana.

Secretos de belleza de Angélica Castro

En las horas previas al evento, Angélica Castro publicó en sus historias de Instagram un video desde el salón de belleza donde le hicieron masajes faciales con criogel, una técnica que estimula los puntos linfáticos, descongestiona y reafirma el rostro.

Instagram @angelicacastro_

La presentadora también compartió otro secreto de belleza del que se valió para la ocasión. "Esta es la mascarilla que ocupé. Superbuena. Búsquenla, me encantó cómo quedó la cara. Muy linda", recomendó mientras mostraba el producto.

Se trata de una máscara de tela con exosomas que se coloca por unos minutos sobre el rostro para reducir la irritación, hidratar y nutrir la barrera cutánea.

Instagram @angelicacastro_

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