Parada Militar 2026: ¿A qué hora es?, ¿pasarán los perritos de Carabineros?

18 sept. 2026 - 19:07 hrs.

Este sábado 19 de septiembre se realizará una nueva edición de la tradicional Parada Militar en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago. La ceremonia comenzará a las 11:00 horas y estará encabezada por el Presidente de la República, quien recibirá los honores correspondientes antes de autorizar el inicio del desfile. La actividad conmemorará las glorias del Ejército.

Una de las principales novedades de este año será la participación oficial de Gendarmería de Chile, que se incorporará por primera vez en la historia de esta ceremonia. La institución participará con un contingente de hasta 300 efectivos, marcando así un hito dentro de esta tradicional celebración de Fiestas Patrias.

Este año, además, tendrá una característica especial: será la Parada Militar más grande en 17 años, con un total de 10.206 efectivos.

¿Estará la tradicional marcha de perritos de Carabineros?

Y entre los momentos que suelen llamar especialmente la atención del público están los animales que forman parte del desfile. Este año también se contempla la participación de perros pertenecientes a unidades especializadas de Carabineros, quienes desfilarán junto a sus respectivos equipos. Su presencia se ha convertido en uno de los atractivos de la jornada, especialmente entre las familias que siguen la ceremonia.

A Gendarmería se suma además el regreso de la Policía de Investigaciones a la Parada Militar, luego de no participar en la ceremonia de 2025. También está contemplado el paso de la Reserva del Ejército y la participación de distintas unidades y bandas que recorrerán la elipse del Parque O’Higgins.

Así, la Parada Militar volverá a marcar uno de los momentos centrales del 19 de septiembre, combinando tradición, música y el despliegue de las distintas instituciones. La ceremonia podrá ser seguida desde el mediodía de este sábado, en una jornada que, como cada año, pondrá el cierre a las principales actividades de las Fiestas Patrias.

Todo sobre Fiestas Patrias