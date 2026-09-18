BAFONA celebra en Mega las Fiestas Patrias: Mira la jornada marcada por la música y danza nacional

18 sept. 2026 - 16:00 hrs.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ballet Folclórico Nacional, BAFONA, presentó por las pantallas de Mega un recorrido por distintas expresiones de la música y la danza tradicional chilena. El elenco, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desplegó sobre el escenario una muestra de la diversidad del folclore nacional.

La presentación incluyó diversas danzas (cacharpaya, Aparima, Iorana, Sirilla y Pericona Macho), además de canciones como “Adiós Querido Pueblo”. El espectáculo también incorporó las tradicionales cuecas chilenas y una presentación de cueca brava, dando espacio a distintas formas de entender y vivir la música y la danza popular.

Uno de los momentos dedicados a las voces del folclore recuperó el registro de Margot Loyola, quien compartió su visión sobre la cueca. También estuvo presente la voz de Víctor Jara, acompañada por la interpretación de “Te recuerdo Amanda” a cargo de Sergio Beas, vocalista de BAFONA. La presentación incluyó además un homenaje al compositor Rolando Alarcón.

La música de Violeta Parra tuvo también un espacio especial, con Alicia Larraín interpretando algunas de sus canciones. De esta manera, la puesta en escena reunió distintas generaciones y referentes de la cultura popular chilena, combinando música, danza, memoria y tradición.

Con la conducción del periodista Rodrigo Sepúlveda, BAFONA ofreció una presentación que recorrió diversas expresiones del patrimonio folclórico del país, en una jornada marcada por la música y las danzas que forman parte de las celebraciones de Fiestas Patrias.

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