"Lo llevé a la justicia": Jean Philippe Cretton confirma que está recibiendo acoso por "supuesta" venganza

18 sept. 2026 - 11:26 hrs.

Jean Philippe Cretton generó impacto entre sus seguidores luego de compartir un video en redes sociales donde reveló una delicada situación personal que lo afecta desde hace varios años. “Qué lata tener que hacer esto, amigos, me carga, pero creo que es necesario decir algo”, comenzó señalando el comunicador.

Según explicó, estaría siendo víctima de un acoso sistemático por parte de una persona a la que asegura no conocer y que, además, habría extendido el hostigamiento hacia integrantes de su círculo cercano.

“Les quiero hablar de algo que nunca les he contado antes, que tiene que ver con el hecho de que estoy siendo objeto de un acoso sistemático, grave y delirante desde hace 3 años por una persona que, por supuesto, aún no conozco”, relató.

La supuesta causa del acoso al que está siendo sometido Jean Philippe Cretton

Cretton detalló que esta persona sostiene que él habría apoyado supuestas denuncias falsas contra “una persona de alta notoriedad pública”, quien finalmente fue sancionada por la justicia.

“No conozco a esa persona. Creo que, de hecho, mi memoria no es muy buena, pero creo incluso que nunca lo entrevisté. Así que no sé cómo yo podría haber influido en que la justicia lo condenara”, manifestó.

El comunicador también aseguró que el problema no se limitaría a él, sino que habría afectado a familiares y amigos. “Dentro del delirio y del relato de esta persona existe un acoso hacia mí, existe un acoso hacia mi familia, principalmente hacia mi mamá. Existe un acoso a amigos, a amigas, a personas con las que me relacionan”, afirmó.

Finalmente, Cretton reveló que ya recurrió a la justicia y realizó un llamado directo a quien estaría detrás del hostigamiento.

“Este caso yo ya lo llevé a la justicia, que igualmente funciona muy lento. Aprovecho también esta instancia para decirle a esta persona que es momento de parar”, sostuvo. Y agregó: “Si tú sigues este hostigamiento, yo también voy a seguir hasta las últimas consecuencias y voy a ser el más feliz de conocer tu cara. Ahí es decisión tuya”.

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