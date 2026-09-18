"Me he vuelto a encontrar": Daniela Colett, ex de Edu Vargas, habla de su vida con su actual pareja en Hawái

18 sept. 2026 - 10:34 hrs.

Daniela Colett, exesposa del futbolista chileno Eduardo Vargas, está viviendo una nueva etapa en Hawái, donde comparte junto a su pareja, Lucas, una vida marcada por la naturaleza, el deporte y la tranquilidad. Ambos viven en Haleiwa, en la zona de North Shore de la isla de Oahu, un lugar que, según la brasileña, le ha permitido reencontrarse con una versión de sí misma.

Según consigna a LUN, su rutina comienza temprano y combina distintas actividades al aire libre. “Nos despertamos, tomamos desayuno, a veces surfeamos en la mañana y después vamos al trabajo”, cuenta Colett. Durante el día también entrenan, cocinan juntos y disfrutan de las tardes en casa, además de efectuar actividades en el mar como paseos en jet ski y observar tortugas.

Daniela se ha vuelto a encontrar con ella misma

Para Daniela, esta vida representa algo que siempre le ha gustado y que hoy puede volver a experimentar. “Desde siempre me gustó la vida así. Siento que me he vuelto a encontrar con la mujer que había sido antes de ser madre”, reflexionó sobre esta etapa y la posibilidad de disfrutar nuevamente de un estilo de vida conectado con la naturaleza.

Daniela y Lucas, LUN.

La distancia de sus hijos también le permite vivir Hawái de una manera diferente. “Muchísimo. Aunque casi nunca vengo con los niños, entonces sí me relajo mucho más. En Brasil soy la mamá de tres niños y estoy siempre en esa rutina. Acá me cambio un poquito a la Jane”, explica entre risas, comparando su experiencia en la isla con el personaje de Tarzán.

Colett también destaca la conexión que ha encontrado con Lucas y la forma en que él se ha integrado a su vida familiar.

“Él es el hombre más increíble que he conocido. Creo mucho en que las parejas tienen que hacer match. Somos muy, muy parecidos en todo”, señaló. Por ahora, la pareja disfruta de esta etapa en Hawái, mientras Daniela continúa dividida entre la vida en la isla y sus responsabilidades junto a sus hijos en Brasil.

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