Mamá de Marcianeke causa impacto por radical cambio físico en su última aparición pública

15 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Matías Muñoz, conocido como Marcianeke, volvió a los tabloides del mundo del espectáculo, pero no por alguna controversia o música, sino por el cambio físico de su madre.

Precisamente, Yasna Muñoz volvió a llamar la atención de las redes sociales al postear una foto en el feed de Instagram donde se veía con una apariencia muy rejuvenecida, distinta a cómo se le conoció en los primeros años de fama de Marcianeke.

Y es que con el paso del tiempo, Yasna se distanció de la carrera musical de su hijo y logró formar su propia vida en redes sociales.

Mamá de Marcianeke es viral en redes

En varias ocasiones, Yasna se ha hecho viral en redes sociales por mostrar la apariencia que ha logrado tras varias intervenciones estéticas.

De esta forma, las fotografías donde la madre del cantante posa frente a un espejo y luego de costado, instancias en las que se le ve muy joven y que hicieron a los usuarios preguntarse si se trataba de la hermana de Marcianeke.

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