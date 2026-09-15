"Ahora con el broche final": Mariela Sotomayor se someterá a lifting tras significativa baja de peso

15 sept. 2026 - 16:30 hrs.

La periodista Mariela Sotomayor anunció en su cuenta de Instagram que se someterá a una cirugía para eliminar exceso de piel que quedó en su cuerpo tras bajar de peso.

Se trata de un lifting a cargo del médico cirujano José Luis Mondardez, con quien la comunicadora ya ha entrado a pabellón.

"Yo creo que hoy día se se cumple un un proceso de mi vida que ha sido muy largo y muy importante. Ustedes saben que durante muchos años yo he sufrido obesidad, he logrado llegar a mi peso ideal, pero la piel, cuando a veces uno baja mucho, no vuelve...", comenzó.

"Hoy día me voy a someter a una cirugía de lifting de muslos y lifting de glúteos con mi queridísimo doctor Monardez, que ya es mi segundo padre oficialmente, porque me ha hecho tantas veces de nuevo", bromeó.

Pero pese a la experiencia anterior, Mariela Sotomayor manifestó el nerviosismo previo antes de entrar a cirugía.

"Estoy ansiosa, sí, nerviosa no, porque conozco su trabajo. De hecho, confío mucho en él y quería compartirles esto", aseveró.

Y en una segunda publicación, ya al interior del centro médico, la periodista señaló: "Entro a pabellón de la mano de mi querido José Luis Monardez para terminar un camino muy largo, primero luchando contra la obesidad y ahora con el broche final. Lifting de muslos y lifting de glúteos para eliminar la piel sobrante después de bajar 30 kilos".

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