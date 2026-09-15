Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Ignacia Antonia celebra la vida de su hija Amelia con un conmovedor registro: '9 meses en este mundo' Instagram @ignaciaa_antonia

Ignacia Antonia celebra la vida de su hija Amelia con un conmovedor registro: "9 meses en este mundo"

  • Por Morella Rivas

Los últimos días han sido de celebraciones para Ignacia Antonia, quien la semana pasada festejó su cumpleaños número 25 y conmemoró dos años y dos meses de relación con el cantante urbano Ak4:20.

Esta vez la influencer y su pololo están de fiesta al cumplirse un mes más de vida de su pequeña hija Amelia, nacida el pasado 15 de diciembre.

Lo más visto de Entretenimiento

Los 9 meses de la hija de Ignacia Antonia

Ignacia Hernández publicó en Instagram una compilación de fotografías que registran la vida de Amelia desde la época del embarazo hasta la actualidad.

Instagram @ignaciaa_antonia

"9 meses en mi panza, 9 meses en este mundo", escribió la creadora de contenido en su post, que solo unos minutos después de su publicación sumaba más de 100 mil likes.

Ir a la siguiente nota

"Hermosas, felices 9 meses de mamá"; "Es idéntica a su papá, Amelia bella"; "Nueve meses en los que has sido una excelente mamá, Nachita"; "La sonrisita bella de la Amelia es todo lo que esta bien en la vida"; "Qué lindo es ver tu faceta de madre, me encanta", expresaron algunos internautas.

Todo sobre Ignacia Antonia

Leer más de

Minuto a minuto