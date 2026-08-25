Ignacia Antonia se sincera sobre el difícil momento que vive como mamá: "Por si están pasando por lo mismo"
Ignacia Antonia está viviendo una compleja etapa luego de ocho meses de dar a luz a su hija Amelia, con cambios que la llenan de dudas. Así lo confesó en un mensaje cargado de emotividad pero también de empatía para otras madres.
La influencer admitió que cuando supo que estaba embarazada no dimensionó lo que le esperaba. "Pensé que estaba lista, que leyendo y buscando información se me haría todo muy fácil. ¡Jajaja! Obviamente no fue así", escribió.
La reflexión de Ignacia Antonia sobre la maternidad
"Estoy pasando por unos días raros, siento que estoy cortando el último cordón umbilical con mi pequeña (le estoy quitando el pecho), y pienso en lo difícil que es ser mamá y tener que tomar tantas decisiones", confesó Ignacia Hernández en su publicación.
"Les cuento por si alguien está pasando por lo mismo, para que no se sientan solitas. ¡Ánimo a todas! Se nos vienen guerras peores", dijo para finalizar.
Muchas de sus seguidoras se sintieron identificadas con su proceso, entre ellas la periodista Tita Ureta, quien se convirtió en madre hace tres meses.Ir a la siguiente nota
"No me deja de sorprender la naturaleza, el cuerpo femenino y cada día admiro a las mamás. Se pasó este viaje, un tobogán de emociones. Lo estás haciendo increíble, Nachita", expresó la presentadora. "Lo estamos haciendo increíble", respondió Ignacia.
"La maternidad es dura y muy infravalorada"; "Haz lo que tu corazoncito siempre te diga que es lo correcto, no estamos para ser mamis perfectas"; "¡Ese cordón nunca se corta! Vamos con todo, preciosa", escribieron otras usuarias.
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