"Me mira con cara de desprecio": El divertido video de Ignacia Antonia con su pequeña hija que sacó risas

20 ag. 2026 - 18:15 hrs.

Ignacia Antonia compartió un divertido video en redes sociales donde los usuarios, y la propia influencer, destacaron cómo la miraba su hija.

Precisamente, Ignacia está encantada con la familia que está formando con el cantante urbano Ak4:20 y lo demuestra cada vez que puede en sus plataformas digitales.

Fue así como la influencer realizó un video haciendo homenaje a la película "Chicas Pesadas", donde un grupo de protagonistas decía que los "miércoles vestimos de rosa".

El tierno video familiar de Ignacia Antonia

En este video, donde aparecen tanto Ignacia Antonia, Ak4:20 y Amelia Ignacia, los tres visten de rosa y bailan al ritmo de "Milkshake" de Kelis, canción que se hizo viral hace un tiempo en redes sociales.

"Ya, pero vean cómo MI PROPIA HIJA me mira con cara de desprecio", escribió Ignacia, destacando que su bebé la miraba de pies a cabeza, casi juzgando su propio outfit.

Esto desató risas entre las seguidoras de la influencer, quienes también notaron que la pequeña no dejaba de ver a su madre.

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